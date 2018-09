Nederlands model in China vrijgelaten

Een Nederlands model dat vastzat in China, is vrijgelaten, zo bevestigt een woordvoerster van het ministerie van Buitenlandse Zaken berichtgeving door de NOS. De twintigjarige vrouw werd een week geleden, na afloop van een modeshow in Tianjin, met ruim twintig anderen meegenomen door de Chinese politie. Er zou iets niet in orde zijn geweest met haar papieren.

Buitenlandse Zaken kan dat niet bevestigen en wil ook niets zeggen over de reden dat de vrouw nu is vrijgelaten. Wel zegt een woordvoerster dat aan de Nederlandse en haar familie consulaire bijstand is verleend.