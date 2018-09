Verrassingen voor scheidende Audi

In Amsterdam is zondag Pierre Audi met een speciaal verrassingsprogramma uitgewuifd als directeur van de Nationale Opera. Het bleek te bestaan uit de wereldpremière van Il ritorno, opgedragen aan Pierre Audi door Michel van der Aa.

Verder zagen de aanwezigen, onder wie Reinbert de Leeuw en prinses Beatrix, hoe Audi de eerste Odeonpenning kreeg aangeboden, een nieuwe onderscheiding voor personen die een onmisbare bijdrage hebben geleverd aan Nationale Opera & Ballet. De penning is ontworpen door Irma Boom.

Audi neemt na dertig jaar afscheid, een periode waarin hij sterk zijn moderne stempel op het gezelschap drukte en het toonaangevend maakte in de hedendaagse operawereld. Audi gaat verder als algemeen directeur van het Franse Festival d’Aix-en-Provence, waar opera ook een grote rol speelt.

Sophie de Lint wordt de nieuwe directeur van De Nationale Opera. De Lint, geboren in Rotterdam, was directeur van de Opera Zürich, die onder haar leiding werd uitgeroepen tot Opera Company of the Year 2014. De Lint bekleedde al verschillende artistieke en managementposities in de operawereld.