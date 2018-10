8 maanden cel geëist voor wapen op school

Tegen de achttienjarige jongen die afgelopen juni met een vuurwapen zijn school in Zoetermeer binnenliep, is maandag in de rechtbank in Den Haag een celstraf van acht maanden geëist. De jongen kwam met het wapen de school aan het het Van Doornenplantsoen binnen en liet het aan verschillende medeleerlingen zien. Een van hen belde de politie, waarna hij werd aangehouden.

Hij heeft bekend dat hij het wapen bij zich had. Waarom de jongen dat deed, wilde hij niet vertellen. Mede door die weigerachtige houding, heeft de officier van justitie een flinke straf tegen hem geëist.

De jongen liep nog in zijn proeftijd van een ander door hem gepleegd strafbaar feit. Het Openbaar Ministerie eiste daarom dat hij van de zes maanden voorwaardelijke jeugddetentie die hem nog boven het hoofd hingen, er twee uit te voeren.

De rechter doet over twee weken uitspraak.