‘In slechtste geval moeten kinderen lopen’

Veel organisaties in de kinderopvang hadden de afgelopen dagen stints al binnen gehouden in afwachting van onderzoek naar de elektrische bolderkar. Ook hebben veel opvanglocaties zich al voorbereid op een alternatieve manier van vervoer van de kinderen. Maar het zal ook improviseren zijn de komende tijd. ,,Voor iedereen in branche geldt: veiligheid staat voorop”, aldus de woordvoerder van de Brancheorganisatie Kinderopvang (BK), die ruim 900 organisaties vertegenwoordigt. ,,Bij twijfel moet je kiezen voor veiligheid.”

Hij voorziet extra inhuur van busjes en taxi’ s om de kinderen te vervoeren, maar hij zegt ook: ,,In het slechtste geval kinderen moeten lopen en fietsen, bijvoorbeeld van voorschoolse opvang naar school. Dan zullen ze, in het ergste geval, iets later op school zijn.”

BK heeft alle leden geïnformeerd over het besluit van de minister de stints uit voorzorg van de weg te halen. De elektrische bolderkar heeft ,,potentiële veiligheidsrisico’s”. Zelf heeft de brancheorganisatie geen onderzoek gedaan. ,,Wij laten dat aan de officiële instanties. We volgen het besluit van de minister”