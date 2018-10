OM wil miljoenen van Iran-exporteurs

Het Openbaar Ministerie (OM) wil tussen de 13 en 22 miljoen euro plukken van Euroturbine en drie medewerkers van het Venlose bedrijf. Dat is vanwege de illegale export van gasturbines naar Iran tussen 2008 en 2010. Met behulp van valse papieren werden de goederen zogenaamd naar andere landen verscheept, maar ze kwamen toch in Iran terecht, aldus het OM tijdens een eerste zittingsdag voor de rechtbank in Maastricht maandag.

Het ging om zogenoemde ‘dual use’ goederen, die civiel kunnen worden gebruikt, maar ook voor de productie van massavernietigingswapens.

Het OM verdenkt het bedrijf en drie leidinggevenden van exportfraude, valse facturen en deelname aan een criminele organisatie. De directeur wordt ook verdacht van witwassen en belastingfraude. Voor de zaak zijn tien dagen gepland.

Volgens de zes raadslieden ging het bij de exportproducten om klein grut, zoals schroefjes en bouten. Deze producten werden volgens de raadslieden gebruikt in energiecentrales, en waren niet bestemd voor massavernietigingswapens. Volgens het OM is het feitelijk gebruik echter van geen belang. Het gaat erom dat het bedrijf de vergunningsplicht heeft geschonden, en zaken heimelijk heeft uitgevoerd, aldus het OM.

De zaak draait om de zogenoemde catch-all-clausule waarbij de overheid voor bepaalde producten een exportverbod kan instellen. Zo’n catch-all-clausule wordt ad hoc verordonneerd. Volgens de advocaten moet in dit geval de rechter de rechtmatigheid van deze clausule toetsen. Maar toetsing wordt volgens de verdediging moeilijk omdat het Rijk allerlei benodigde documenten niet vrijgeeft. Zij zouden onder het staatsgeheim vallen. De verdediging wil desondanks alle stukken inzien.

Tijdens de zitting bleek ook dat de belastingdienst stukken achterhoudt uit de in beslag genomen administratie. Dat maakt het volgens de verdediging moeilijk om pleidooien te voeren tegen de verdenking van witwassen.