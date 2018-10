Politiemannen verdacht van helpen criminelen

De politie in Oost-Nederland heeft twee politiemannen aangehouden die worden verdacht van deelname aan een crimineel samenwerkingsverband. Wat ze precies gedaan hebben wil de politie niet zeggen, maar mogelijk hebben ze vertrouwelijke informatie gedeeld met verdachten die begin september werden opgepakt bij een grote actie tegen een crimineel netwerk in Almelo. Die actie was gericht tegen georganiseerde hennepteelt in de wijk Nieuwstraatkwartier.

De twee werden eerder al verdacht van schending van het ambtsgeheim, nu komt deze verdenking erbij. De mannen wonen in Almelo. De een werkt bij het politieteam in Gelderland, de ander in Overijssel.