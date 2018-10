Postume oeuvreprijs voor Koos Alberts

Buma/Stemra heeft Koos Alberts postuum onderscheiden met een oeuvreprijs. De volkszanger, die vrijdag op 71-jarige leeftijd overleed, kreeg de Helden Oeuvreprijs tijdens de uitreiking van de Buma NL Awards.

Dat Alberts de oeuvreprijs, die maandag voor het eerst werd uitgereikt, zou krijgen, was al langer bekend. ,,Een groep van vijftig mensen uit het vak koos met een overdonderende meerderheid voor Koos”, aldus een woordvoerder van Buma/Stemra. Alberts kreeg de prijs omdat hij ,,heel veel heeft betekend voor de Nederlandstalige muziek”. Dat Alberts al lange tijd ziek was, speelde volgens de zegsvrouw waarschijnlijk ook mee. ,,Deze prijs is wat persoonlijker dan onze andere oeuvreprijs, de Lifetime Achievement Award.” Die onderscheiding werd vorige maand al door minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ingrid van Engelshoven uitgereikt aan componist Thomas Tol.

De nabestaanden van Alberts wisten dat de volkszanger maandagavond onderscheiden zou worden. Ze waren er niet bij, Alberts’ manager Leo Lukassen nam de award in ontvangst en ,,zorgt ervoor dat de prijs bij de familie komt”.

Tijdens de awardshow in het Utrechtse TivoliVredenburg, waar de Buma NL Awards voor de negende keer werden uitgereikt, vielen ook onder anderen Marco Borsato, Lil’ Kleine en AndrĂ© Hazes in de prijzen. De eerste Buma NL Award in de categorie Levenslied ging naar Jannes.