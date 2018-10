Rode Kruis: tot nu 110.000 euro voor Indonesië

Nederlanders hebben afgelopen weekend 110.000 euro gestort op giro 6868 voor de noodhulp aan Indonesië, meldt het Nederlandse Rode Kruis.

Volgens de hulporganisatie is er in totaal bijna 20 miljoen euro hulpgeld nodig, na de zware aardbevingen en tsunami afgelopen vrijdag. ,,De opbrengst is voor de slachtoffers van Sulawesi, maar ook voor andere rampgebieden, waar schoon drinkwater en slechte sanitaire omstandigheden tot grote zorgen leiden”, aldus het Rode Kruis.

Hulpverleners in Sulawesi zijn nu vooral bezig met zoek- en reddingsoperaties, medische zorg voor overlevenden, voedsel, onderdak en schoon water. ,,Er zijn ontzettend veel slachtoffers gevallen tijdens deze dubbele ramp. De grootte van de schade is nog altijd onduidelijk, aangezien we nog geen toegang hebben tot bepaalde gebieden”, aldus een woordvoerster.