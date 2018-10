De stationshal van Rotterdam Centraal is maandagmorgen voor korte tijd ontruimd, omdat het automatische brandalarm was afgegaan. Na onderzoek van de brandweer bleek dat het loos alarm was; er was geen brand.

Na korte tijd werd de hal weer vrijgegeven, zei een woordvoerder van de Nederlandse Spoorwegen.

De ontruiming van het station heeft geen gevolgen gehad voor het treinverkeer.