Stints mogen niet meer openbare weg op

Stints mogen voorlopig niet meer de openbare weg op. Dat heeft minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) uit voorzorg besloten. Volgens onderzoek van de Inspectie Leefomgeving en Transport heeft de elektrische bolderkar ,,potentiële veiligheidsrisico’s”.

De Stint mag vanaf middernacht niet meer de weg op. Uit het eerste onderzoek blijken er twijfels te zijn over de technische constructie van het voertuig. Dit zou volgens de onderzoekers ertoe kunnen leiden dat de Stint stilvalt of juist niet meer remt. Ook zijn er technische wijzigingen aan de Stint doorgevoerd zonder dat het ministerie op de hoogte is gebracht.

,,De genoemde bevindingen kunnen een risico vormen voor de bestuurder, de kinderen en andere weggebruikers”, aldus een verklaring van het ministerie. Door een ongeval met een Stint kwamen in Oss onlangs vier kinderen om het leven. Een elfjarig meisje en hun begeleidster overleefden de botsing tussen de trein en de Stint waarin de slachtoffers zaten. Zij zijn inmiddels buiten levensgevaar.

Uit de eerste bevindingen van een verkennend technisch onderzoek blijkt dat de fabrikant van de Stints is gevraagd of hij reden zag voor een terugroepactie, maar die bleek daar geen voorstander van te zijn. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft er vervolgens op aangedrongen dat de fabrikant de Stint zou (laten) stilzetten, maar die was daar, na overleg met een advocaat, niet toe bereid.