Turks bewijs ook geldig bij intrekken bijstand

Gemeenten en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) mogen in Turkije verkregen bewijs van verzwegen onroerend goed gebruiken om bijstand in te trekken en terug te vorderen. Dat heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) geoordeeld.

Het gaat om vier zaken van mensen die een vorm van bijstand ontvingen. Na onderzoek in Turkije bleek dat ze daar eigenlijk geen recht op hadden, waarna de uitkeringen werden stopgezet en het te veel betaalde geld werd teruggevorderd.

Eerder oordeelden lagere rechtbanken al dat de instanties hier in het volste recht stonden om buiten de Nederlandse grenzen een onderzoek in te stellen en dit als bewijs te gebruiken. De betrokkenen gingen daartegen in beroep, maar de CRvB wijst dit af.

De CRvB is de hoogste rechter op het gebied van het sociale bestuursrecht, het ambtenarenrecht en delen van het pensioenrecht.