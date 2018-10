Blok: hulpprogramma Syrië ‘had beter gekund’

Het geheime programma waarmee het kabinet tussen 2015 en 2018 steun gaf aan de gewapende oppositie in Syrië ,,had beter gekund”. Maar er is niet onevenredig veel mis mee gegaan, zei minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) dinsdag in de Tweede Kamer.

De controle had scherper gekund, zei de bewindsman. Maar het beeld dat de 22 gesteunde groepen ,,op grote schaal met terrorisme bezig waren is ook onjuist”. Uit onderzoek van Nieuwsuur en Trouw bleek dat de logistieke hulp ook in handen van jihadisten is gekomen. Deze groepen pleegden mensenrechtenschendingen.