Kamer wil lessen trekken uit hulp Syrië

De Tweede Kamer wil vooral lessen trekken uit het steunprogramma voor gematigde Syrische rebellen. Hoe kan de selectie en het toezicht beter als er nog ooit eens zo’n programma komt? ,,Dit moet anders in de toekomst”, aldus Sjoerd Sjoerdsma (D66).

Een deel van de steun is in handen van jihadisten gekomen, bleek uit onderzoek van Nieuwsuur en Trouw. Het programma dat onder het vorige kabinet van VVD en PvdA tot stand kwam, is staatsgeheim. De Kamer is vertrouwelijk op de hoogte gesteld, maar die informatie kan niet worden gebruikt. Dat maakt het lastig debatteren

Regeringspartijen CDA en ChristenUnie – die vanaf het begin tegen waren – zitten nog steeds met veel vragen over de steun aan gematigde gewapende groepen in Syrië, bleek dinsdag in een debat over het programma. Zij waren mild in hun kritiek op minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken).

Volgens de VVD waren de risico’s bekend en moet je ,,aanvaarden dat er iets mis kan gaan”. Verscheidene partijen willen weten of het internationaal volkenrecht is geschonden met de hulp. ,,Dat lijkt me de essentie”, zei Pieter Omtzigt van het CDA.