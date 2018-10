Maarten van der Weijden gaat theater in

Maarten van der Weijden gaat het theater in om te vertellen hoe hij zich heeft voorbereid op zijn 11stedenzwemtocht. Hij gaat naar theaters in elf steden, daarbij start hij op 12 december in Dokkum. De laatste voorstelling is op 15 februari in Leeuwarden.

Van der Weijden probeerde in augustus om een zwemtocht te maken langs alle elf Friese steden om geld op te halen voor het onderzoek naar kanker. Hij haalde 4,7 miljoen euro op. De zwemmer kon de tocht niet volbrengen, omdat zijn lichaam het niet meer aan kon, vlak voor Dokkum moest hij opgeven. Hij heeft 163 kilometer gezwommen in 55 uur. Dat komt neer op 30 euro per meter.

De andere steden die Van der Weijden aandoet zijn Amsterdam, Apeldoorn, Zwolle, Doetinchem, Eindhoven, Breda, Utrecht, Rotterdam en Groningen.