De 39-jarige man die vrijdag dood in Eindhoven werd aangetroffen na een brand in een bouwcontainer, is omgekomen als gevolg van die brand. Dat blijkt uit onderzoek. De politie liet eerder al weten dat het om een dakloze man gaat.

Zondag is een 35-jarige man aangehouden als verdachte in de zaak. De politie doet nog onderzoek naar de oorzaak van de brand.

Het lichaam van de man werd door de brandweer gevonden tijdens het blussen.