‘Overheid wist van opzet moord IKON-ploeg’

Medewerkers van de Amerikaanse ambassade in El Salvador hebben na onderzoek naar de dood van vier IKON-journalisten in 1982 hun bevindingen doorgespeeld aan de Nederlandse overheid. Uit dat onderzoek bleek dat de Koos Koster, Jan Kuiper, Joop Willemsen en Hans ter Laag bewust in een hinderlaag waren gelokt door het Salvadoraanse leger.

Dat heeft de Amerikaan Todd Greentree gezegd tegen het programma Zembla. Greentree was in 1982 onderzoeker bij grote gebeurtenissen voor de Amerikaanse ambassade in El Salvador. De moord op de IKON-journalisten was een van die gebeurtenissen. Volgens Greentree hebben de Amerikanen hun bevindingen direct met de Nederlandse overheid gedeeld.

Oud-ambassadeur Jan-Willem Bertens heeft tegen Zembla gezegd dat hij destijds met Greentree heeft gesproken. Hij kan zich de exacte inhoud van het gesprek echter niet meer herinneren.