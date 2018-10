‘Shurandy S. wilde nieuwe opdracht aannemen’

Hilversummer Shurandy S. (40), die ervan wordt verdacht dat hij op 29 maart in Amsterdam-Noord de broer van kroongetuige Nabil B. heeft doodgeschoten, stond mogelijk op het punt een nieuwe moordopdracht aan te nemen. Dat zei de officier van justitie dinsdagmiddag voor de rechtbank in Amsterdam tijdens een inleidende zitting in het proces tegen S.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) is in het onderzoek ,,een link gevonden” tussen S. en de groep rond Ridouan Taghi, die internationaal wordt gezocht vanwege het geven van moordopdrachten. Ook zijn bij S. thuis twee beveiligde PGP-telefoons aangetroffen, die pas na de liquidatie van de broer van B. zouden zijn geactiveerd.

Verder is gebleken dat de huur van de garagebox waar de vluchtauto stond opgesteld, enkele dagen voor de moord in Amsterdam-Noord werd verlengd.