Strengere controle op ‘verdacht geld’

Er komen strengere regels voor geld en andere waardevolle zaken die mensen de EU binnen willen brengen of uit willen voeren. Reizigers met 10.000 euro of meer op zak moeten dit bij de douane aangeven, maar voortaan ook als het niet (alleen) om bankbiljetten en munten gaat. De waarde van meegenomen bank- en reischeques, prepaid kaarten en goud gaat meetellen.

Dat zijn de EU-ministers van Financiƫn in Luxemburg overeengekomen. De maatregel maakt deel uit van een pakket voorstellen van de Europese Commissie om witwaspraktijken en de financiering van terrorisme beter te bestrijden.

De nieuwe regels worden eveneens van toepassing op geld of andere betaalmiddelen die via de post, als vrachtzending of per koerier de grens over gaan. De autoriteiten kunnen de zender of ontvanger vragen om een verklaring van herkomst.

Volgens Brussel zijn strengere regels nodig omdat terroristen en criminelen allerlei manieren hebben gevonden om cashcontroles te omzeilen.