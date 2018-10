Toets moet over voor deel VMBO Maastricht

Ongeveer de helft van de huidige vierdejaarsleerlingen van VMBO Maastricht moet de komende weken een of meer toetsen of opdrachten inhalen. Die hadden ze eigenlijk als derdejaars al moeten doen, maar ze werden toen niet aangeboden of zijn gemist. Het gaat om onderdelen van het Programma van Toetsing en Afsluiting, PTA.

Dat heeft de school dinsdag tijdens een ouderavond bekend gemaakt, bevestigde een woordvoerder na berichtgeving hierover van NRC.

Van de in totaal 316 huidige vierdejaars moeten er vijf meerdere onderdelen inhalen, en nog eens 155 leerlingen moeten één toets, opdracht, praktisch onderdeel of spreekvaardigheidstest inhalen.

De PTA’s voor het vierde jaar zijn overigens afgeslankt tot het wettelijk vereiste, volgens de woordvoerder om de ,,beheersbaarheid, haalbaarheid en overzichtelijkheid”.

Van de vorige 353 vierdejaars van VMBO Maastricht werden de examens afgekeurd. Tijdens de vakantie slaagden 280 leerlingen alsnog. De rest krijgt binnenkort een herkansing.