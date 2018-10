‘Van der Bijl was gewoon een aardige jongen’

Thomas van der Bijl was ,,gewoon een heel aardige jongen – niks bijzonders.” Willem Holleeder betwistte dinsdag in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp dat hij ook maar het geringste motief zou hebben gehad om Van der Bijl uit de weg te laten ruimen, zoals justitie denkt. Iedere verklaring die in die richting wijst deed Holleeder af als ,,onzin” of ,,in elkaar gezet”.

Van der Bijl, kroegbaas en actief in het drugsmilieu, werd op 20 april 2006 doodgeschoten in zijn café in Amsterdam-West. De daders zijn gepakt en veroordeeld, evenals de mannen die hen hebben aangestuurd. Dino Soerel is veroordeeld voor het geven van de opdracht. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) heeft hij dat in samenspraak met Holleeder gedaan. Meerdere getuigen hebben daarover verklaard.

Holleeder (60) staat terecht op verdenking van het geven van een reeks moordopdrachten.