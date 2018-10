Zwaar bewapende agenten bij stadhuis Haarlem

Bij het stadhuis van Haarlem zijn dinsdag zwaarbewapende politiemensen te zien. De aanwezigheid van de politiemensen op de Haarlemse Grote Markt heeft te maken met de beveiliging van burgemeester Jos Wienen, aldus het Openbaar Ministerie (OM).

Wienen wordt wordt sinds enige tijd bedreigd en beveiligd. Uit welke hoek de dreiging komt, is nog onbekend, bevestigt het OM berichtgeving van het Noordhollands Dagblad. Waarom de beveiliging dinsdag zo zichtbaar is en of de beveiliging is opgevoerd is, wil het OM niet zeggen. ,,Er is reden ons zorgen te maken over zijn veiligheid. Het Openbaar Ministerie doet geen mededelingen over de manier waarop de burgemeester wordt beveiligd”, stelt de zegsvrouw.