‘Bevrijding is mooiste herinnering’

De bevrijding van Nederland na de Tweede Wereldoorlog is de mooiste herinnering die we als Nederlanders met elkaar delen. Dit blijkt uit onderzoek onder 19.000 leden van het EenVandaag Opiniepanel voor het tv-programma ‘Herinneringen voor het leven’ over dementie, dat woensdag is uitgezonden.

In het onderzoek werd de deelnemers gevraagd wat zij de mooiste positieve herinneringen uit de Nederlandse geschiedenis van de afgelopen 100 jaar vinden. In de top vijf staat de kroning van Willem-Alexander op plek twee, de Deltawerken (drie), de emancipatie van vrouwen (vier) en de sportieve successen van het EK voetbal 1988 en de Elfstedentocht op de vijfde plaats.