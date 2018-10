Blok in Ankara om banden aan te halen

Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken is in de Turkse hoofdstad Ankara om de ,,sterke en diverse” banden met Turkije verder aan te halen. Het is het eerste bezoek van een Nederlandse bewindsman aan het land sinds de relatie vorig jaar maart in een crisis raakte. Afgelopen juli werden de betrekkingen weer hersteld.

Hij overlegt met zijn Turkse ambtgenoot Mevlüt Çavuşoğlu. ,,Het is een positieve dag voor de relaties tussen Nederland en Turkije”, zei Blok op een gezamenlijke persconferentie. De relatie kenmerkte zich de afgelopen jaren door nogal wat conflicten.

Tijdens het overleg heeft Blok het lot van de Turkse Nederlanders die vastzitten in het land te berde gebracht. Ze werden opgepakt na de mislukte militaire staatsgreep in juli 2016. Verder zijn mensenrechten, persvrijheid en weekendscholen ter sprake gebracht.

,,Een ding is heel duidelijk. De democratie en de rechtstaat moeten altijd en overal worden beschermd”, aldus Blok. ,,Als bevriende naties moeten we elkaar alert houden.” Na de mislukte staatsgreep werden tienduizenden in de gevangenis gestopt en ontslagen. De pers is gemuilkorfd.

De relatie tussen beide landen kwam in een diepe crisis toen Nederland weigerde Turkse bewindslieden hier campagne te laten voeren. De Turkse minister Fatma Betül Syan Kaya van Familiezaken werd gedwongen het land te verlaten. Het leidde tot heftige reacties in Turkije.

President Recep Tayyip Erdogan beschuldigde Nederland van nazisme. Çavuşoğlu zei op de persconferentie dat Erdogan ,,het Nederlandse volk nooit heeft beschuldigd”. Erdogan zou volgens hem hebben gezegd dat de Nederlandse reactie ,,herinnerde aan de nazi-tijd”. De media speelt hierin een ,,negatieve rol”.

Turkije verkeert in grote economische problemen. Dat is een reden waarom het land weer toenadering tot EU-landen zoekt. Blok wil de handelsbanden aanhalen.