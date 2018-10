Een met boomstammen geladen trailer is gekanteld op de Maasdijk (N220) in het Westland. Een van de boomstammen ging door het glazen dak van een auto. De politie liet weten dat de bestuurder van het voertuig lichtgewond raakte en medisch is onderzocht.

De ANWB meldde dat een deel van de N220 na het ongeval met de vrachtwagen werd afgesloten, omdat daarop boomstammen liggen die van de trailer zijn gevallen.