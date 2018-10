Haagse gitarist Joop Roelofs (Q65) overleden

Joop Roelofs, de gitarist van de Haagse band Q65, is dinsdag op 74-jarige leeftijd overleden. Vrienden van de familie hebben een bericht daarover aan het ANP bevestigd. Roelofs leed al enige tijd aan slokdarmkanker. De gitarist lag een week in coma voordat hij overleed.

De band Q65 werd in de jaren zestig opgericht door Roelofs en Frank Nuyens. De formatie stond bekend om zijn ruwe, bewust lelijke geluid. Grote hits van de Haagse groep waren You’re The Victor en The Life I live. Naar dat laatste nummer is het jaarlijkse Haagse popfestival tijdens Koningsnacht vernoemd.

Roelofs en Q65 werden de afgelopen jaren diverse keren geëerd in Den Haag. Zo kreeg de groep een graffitikunstwerk bij het Haagse Zuiderpark en werd op het Almeloplein een songtekst van Q65 op een gevel aangebracht.

De zanger van de band, Wim Bieler, overleed in het jaar 2000 op 52-jarige leeftijd.