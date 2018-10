Hulp voor ouderen bij toeslagen

Ouderen moeten bewuster worden van de toeslagen die ze kunnen aanvragen. Op aandringen van het CDA wil een meerderheid van de Tweede Kamer dat de overheid met een voorlichtingscampagne komt. Ook het aanvragen van de toeslagen moet simpeler.

Het CDA wil dat ouderen meer gebruik maken van de toeslagen waar ze recht op hebben. Het stelsel is ontoegankelijk waardoor veel ouderen geen huur- en zorgtoeslag aanvragen, terwijl ze er wel recht op hebben, aldus CDA-Kamerlid Evert Jan Slootweg. Hij vindt een overheidscampagne nodig om het gebruik van toeslagen te stimuleren. Volgens het CDA kan het voorstel rekenen op een meerderheid, steun is er onder meer van coalitiepartner VVD.

Senioren weten vaak niet dat ze in aanmerking komen voor huur- en zorgtoeslag. Dit komt door onbekendheid met de regelingen of omdat de digitale aanvraag te ingewikkeld is. Zo’n 230.000 ouderen lopen hierdoor mogelijk jaarlijks duizenden euro’s mis. ,,Zeer zorgelijk en eigenlijk onacceptabel”, aldus Slootweg.