Instagram is woensdagochtend onbereikbaar. De fotodienst kampt met een storing. Het is niet duidelijk wat er precies mis is en hoe lang het duurt voor de site en de app weer in de lucht zijn.

Volgens de site DownDetector.com treft de storing gebruikers over de hele wereld. Meldingen komen onder meer uit Europa, de Verenigde Staten en Australiƫ.

Instagram is een onderdeel van Facebook.