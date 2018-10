Lichamen drie Nederlanders gevonden in Spanje

In een huis in de Spaanse plaats Coín, niet ver van de stad Malaga, heeft de politie de lichamen van drie Nederlanders gevonden. Het gaat volgens lokale media om een 62-jarige man, zijn 59-jarige echtgenote en een 89-jarige vrouw. De laatste is vermoedelijk de moeder van de 59-jarige.

De Spaanse politie onderzoekt de zaak en sluit geen enkel scenario uit. De lichamen zijn overgebracht naar Malaga voor sectie.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag is op de hoogte van de berichten, maar kan er verder nog niets over zeggen.