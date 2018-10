Een motorrijder is door een ongeval om het leven gekomen in Barendrecht. De politie kreeg woensdagmorgen een melding dat op de Koedood de overleden man en zijn motor waren aangetroffen.

De politie behandelt de zaak als een verkeersongeval, maar weet niet wat er precies is gebeurd. Het ongeval had vermoedelijk dinsdagavond of in de nacht van dinsdag op woensdag plaats.