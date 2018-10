OM: aantal insulinemoorden nog niet duidelijk

Het is nog steeds niet duidelijk bij hoeveel mensen een medewerker van verzorgingshuizen in de regio Rotterdam onjuist insuline zou hebben toegediend. Het Openbaar Ministerie (OM) wacht nog op medisch-forensische rapporten over alle eerder gemelde vijftien verdachte situaties. Bij drie gevallen was al duidelijk dat het OM vervolging instelt. Een van hen overleed, de andere twee overleefden de toediening van het medicijn.

De aanklager zei woensdag tijdens de vierde inleidende zitting voor de rechtbank in Rotterdam dat het rapport van de forensisch arts elk moment kan komen en dat van de patholoog eind deze maand, begin november. Omdat nog niet alle onderzoeksresultaten binnen zijn, kan hij niet zeggen in welke gevallen hij tot vervolging overgaat.

De advocaten van de verdachte, Rahiied A., hekelden de trage gang van zaken. Het leidt tot onzekerheid, vooral bij hun cliƫnt. Hij zit nu bijna een jaar in voorarrest.