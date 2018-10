Rotterdam krijgt groot poppodium in Maassilo

Rotterdam heeft begin volgend jaar weer een groot poppodium met een capaciteit voor 2000 bezoekers. De zaal komt in de grote ruimte van de Maassilo in Rotterdam-Zuid en wordt momenteel bouwkundig en akoestisch in orde gemaakt.

Rotterdam heeft al een tijd behoefte aan concerten die te groot zijn voor de bestaande kleinere podia en te klein voor Ahoy. Het initiatief voor de zaal is genomen door PopUp, het collectief van Rotterdamse poporganisaties. De zaal zal in de toekomst ook geschikt zijn om samen met andere zalen in de Maassilo festivals te organiseren.

De Maasstad heeft sinds 2010 geen poppodium meer. Watt was de opvolger van het bekende Nighttown maar ging acht jaar geleden dicht.

Popzaal Rotown verzorgt de programmering voor de nieuwe zaal.