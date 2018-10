Verdachte weduwe langer vast in moordzaak

De voorlopige hechtenis van de echtgenote van de vorig jaar omgebrachte Tjeerd van Seggeren uit Kollumerzwaag blijft van kracht. Het Openbaar Ministerie (OM) denkt dat de 34-jarige weduwe hem heeft vermoord.

Woensdag behandelde de rechtbank in Leeuwarden haar inmiddels vierde poging om het voorarrest op te heffen. De vrouw, die sinds december vastzit, ontkent en vindt dat er te weinig bewijs tegen haar is.

De rechtbank wees het verzoek opnieuw af omdat er wel voldoende verdenking bestaat. Er zou mogelijk dezelfde verf zijn aangetroffen op het lichaam van Van Seggeren en in de auto van de vrouw. Ook is uit telefoongegevens gebleken dat het stel in elkaars buurt was rond het sterfmoment.

Het lichaam van Van Seggeren (37) werd op de ochtend van zondag 9 juli 2017 met hoofdwonden aangetroffen in een weiland bij het Friese dorp Zwaagwesteinde. Hij had de avond ervoor een muziekfestival bezocht.