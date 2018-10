Bezoekers zien meer van de Oude Kerk

Bezoekers van de Oude Kerk in Amsterdam kunnen vanaf vrijdag delen van het gebouw zien die niet eerder toegankelijk waren voor publiek. Onder de noemer ‘Meer Oude Kerk’ gaan zeven zijruimtes open, waar bijzondere kunstschatten zijn te zien. In totaal komt er 155 vierkante meter extra aan tentoonstellingsruimte bij.

De Kerkmeesterskamer, de Librije, de IJzeren Kapel, de Spiegelkamer, de Bibliotheek, Collegekamer en het Heilig Graf zijn nu ook dagelijks toegankelijk. De Oude Kerk is de eerste kerk van Amsterdam en het oudste gebouw van de stad. Nadat het pand, midden op de Wallen, in 2016 werd geregistreerd als museum is een flinke herinrichting in gang gezet. Behalve een vernieuwde entree en museumwinkel is het klimaat van de zijruimtes aangepakt, waardoor hier nu ook kunstwerken kunnen worden getoond.

Zo is in de Collegekamer een zilveren monstrans te zien van een meter hoog, een bruikleen van de Nicolaikirche in het Duitse Kalkar. Dit middeleeuwse topstuk dateert uit 1549 en maakte oorspronkelijk deel uit van het bezit van de Oude Kerk.