Defensie: Russische actie tegen OPCW verijdeld

De Nederlandse Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) heeft in april een operatie van de Russen verijdeld tegen de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) in Den Haag. Vier Russen zijn Nederland uitgezet. Minister Ank Bijleveld van Defensie maakte dit bekend op een persconferentie met de baas van de MIVD, generaal-majoor Onno Eichelsheim, en de Britse ambassadeur Peter Wilson.

De operatie was het werk van de Russische militaire inlichtingendiensten, de GROe. De vier uitgezette Russische officieren waren van plan het wifi-netwerk van de OPCW te hacken en infecteren, zei Eichelsheim.

Ze waren op 10 april naar Nederland gekomen, zei Eichelsheim, allen in het bezit van een diplomatiek paspoort. Ook hadden ze grote hoeveelheden contant geld bij zich: 20.000 euro en 20.000 Amerikaanse dollars. Verder hadden ze een groot aantal telefoons bij zich en speciaal apparatuur om de hack tegen de OPCW uit te voeren.

Op de communicatieapparatuur van de Russen werd informatie gevonden die er op wezen dat zij ook in Zwitserland waren eind 2016 toen een functionaris van het antidopingbureau WADA werd gehackt. Ook kwamen er activiteiten uit naar voren die gericht waren tegen het MH17-onderzoek.

Op foto’s die tijdens de persconferentie werden getoond was de aankomst van de vier op Schiphol te zien. Ze werden daar opgepikt door een medewerker van de Russische ambassade. Het is zeer uitzonderlijk dat namen en foto’s van spionnen openbaar worden gemaakt.

Eichelsheim noemde de persconferentie ,,ongemakkelijk”, aangezien hij en zijn dienst gewend zijn in het geheim te opereren. ,,Maar soms is het ook belangrijk uit de schaduw te treden. Het voelt ongemakkelijk, maar het is noodzakelijk.”

De Russen waren van plan na de actie door te reizen naar Zwitserland. Treintickets zijn door de MIVD in beslag genomen. Op de computers werd informatie gevonden over een laboratorium dat onderzoek deed naar de zaak-Skripal en gifgasaanvallen in Syriƫ.

De OPCW heeft de afgelopen tijd onderzoeken uitgevoerd, onder meer naar gifgasaanvallen van het Syrische regime. Rusland steunt het regime van de Syrische president Bashar Assad. Ook deed de OPCW onderzoek naar de aanslag op de Russische dubbelspion Sergej Skripal, die in maart werd vergiftigd met het zenuwgas novitsjok.