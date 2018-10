Donald Duck voor kinderen met dyslexie

Voor kinderen die moeite hebben met lezen, komt er een speciale editie van het weekblad Donald Duck. De allereerste Ducklexie-editie verschijnt donderdag en is gemaakt met behulp van zes elfjarige kinderen met dyslexie.

De special heeft onder meer een ander lettertype, grotere letters en kortere zinnen met minder moeilijke woorden. Ook zijn de tekeningen iets rustiger, omdat de kinderen aangaven dat ze snel zijn afgeleid als er veel details op de achtergrond te zien zijn.

Het blad ligt vanaf zaterdag, de dag van Dyslexie, in de winkels in een oplage van 20.000 stuks. Volgens het Regionaal Instituut Dyslexie, dat nauw betrokken was bij de speciale editie, zijn strips vaak populair bij kinderen die moeite hebben met lezen. Moeilijkere woorden zijn door het beeld makkelijker te begrijpen, waardoor de woordenschat spelenderwijs groter wordt.

,,De Ducklexie-special is een uitgave voor kinderen met dyslexie, maar ook voor kinderen met lees- en spellingproblemen”, zegt hoofdredacteur Joan Lommen. ,,Ik denk dat we met deze uitgave een heel eind zijn gekomen om het voor hen prettig en goed leesbaar te maken.”

Eerder dit jaar kwam er een Donald Duck uit voor blinde en slechtziende kinderen.