Drie mensen hebben brandwonden opgelopen door een explosie bij een woning in Vianen (Utrecht). Mogelijk is er iets misgegaan met chemische schoonmaakmiddelen, vermoedt de brandweer. In eerste instantie werd rekening gehouden met een gasexplosie, maar onderzoek bij de woning aan de Bol sloot dit uit, zegt een woordvoerder.

De gewonden zijn overgedragen aan ambulancepersoneel. De brandweerwoordvoerder had geen verdere informatie over de ernst van hun verwondingen.