Eerbetoon aan Anneke Grönloh

Zangeres Anneke Grönloh wordt maandag herdacht in Woudenberg. Het wordt volgens haar manager een besloten bijeenkomst waarin bevriende collega’s en intimi zullen stilstaan bij haar leven en carrière.

Sprekers op de bijeenkomst zijn muziekjournalist Leo Blokhuis, cabaretier Frans Mulder en presentatrice Tineke de Nooij. Sopraan Marjon Lambriks zal zingen onder begeleiding van pianist en orkestleider Harry van Hoof.

Anneke Grönloh overleed vorige maand in haar woonplaats in Frankrijk op 76-jarige leeftijd. Daar is ze ook begraven in familiekring. Haar manager kondigde na haar dood al aan dat er nog een herdenking in Nederland zou volgen.