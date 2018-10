Enkelbandknipper moet straf nu wel uitzitten

Tilburger Johan L. moet alsnog zijn hele gevangenisstraf van acht jaar uitzitten. Hij kreeg die vanwege het doden van stadsgenoot Willy van Wanrooy (50) in 2008. De man kreeg eerder dit jaar nog ‘een allerlaatste kans’ nadat hij zijn enkelband had doorgeknipt, maar hield zich opnieuw niet aan de voorwaarden.

Nu liep hij weg van zijn verblijfadres bij familie in het Zeeuwse Oostburg. Hij moet nu nog ruim twee jaar terug de gevangenis in, oordeelde de rechtbank in Breda donderdag. De rechtbank noemde de nieuwe overtreding ‘onbegrijpelijk’.

Johan L. werd in 2013 veroordeeld vanwege de roofmoord in de Tilburgse IJskelderstraat. L. werd pas in 2012 aangehouden nadat zijn DNA was gevonden op de jas van het slachtoffer.

L. kwam eind vorig jaar vervroegd vrij, maar knipte in februari zijn enkelband door. Hij ging daarop naar Tilburg, waar hij niet mocht komen. Na enkele weken werd hij opgepakt. De rechter stuurde hem toen voor vier maanden terug de cel in.