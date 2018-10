Kamer vindt Russisch gedrag onacceptabel

De Tweede Kamer vindt het onacceptabel dat de Russische inlichtingendienst heeft geprobeerd om het wifi-netwerk van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) in Den Haag te hacken. De operatie werd in april verstoord door de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD). De hele Kamer wil nog voor het herfstreces een debat hierover.

Regeringspartij D66 wil dat premier Mark Rutte gaat overleggen om de Europese sanctielijst richting Rusland uit te breiden. ,,Dit is het zoveelste voorbeeld van agressief en schaamteloos gedrag van Rusland op het Europees continent en in Nederland”, stelt Sjoerd Sjoerdsma. Zijn VVD-collega Sven Koopmans lijkt er wel voor te voelen. ,,Neem aan dat sanctielijst zo nodig wordt uitgebreid”, twitterde hij.

,,Laat iedereen nu de na├»viteit voorbij zijn. Rusland spioneert in onze eigen straten. Trots op werk MIVD”, laat Hanke Bruins Slot van het CDA weten. ,,Goed werk van de MIVD. Toont het belang van internationale samenwerking en het vooroplopen op cybergebied aan. Oorlog wordt immers al lang niet meer met pijl en boog gevoerd”, aldus John Kerstens van de PvdA.

,,Hulde voor de MIVD. Goed dat deze onacceptabele Russische operatie op Nederlandse bodem is verstoord”, twitterde Geert Wilders van de grootste oppositiepartij PVV. De andere partijen vinden de actie van de Russen ook onaanvaardbaar. ,,Zeer zorgelijk nieuws over de poging tot een Russische aanval op een belangrijke internationale organisatie, de OPCW. Dat is onacceptabel”, aldus Sadet Karabulut (SP).

Ook in de genomen maatregelen zoals het ontbieden van de ambassadeur kan de Kamer zich vinden. Bram van Ojik (GroenLinks): ,,Het lijkt erop dat Rusland met deze hackpogingen de internationale veiligheid wilde beschadigen. Dit is niet de eerste keer en dit moet stoppen. Goed dat de Russische ambassadeur door Nederland op het matje wordt geroepen. Nu snel een debat om verdere stappen te bekijken.”