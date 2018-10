Minder incidenten met dieren op het spoor

Dieren hebben de afgelopen maanden minder problemen veroorzaakt op het spoor. Volgens ProRail komt dit door de maatregelen die zijn genomen om incidenten met dieren terug te dringen.

Dit jaar legden onder meer een lama, buffels en een ontsnapte pelikaan uit Artis het treinverkeer stil. De eerste negen maanden zorgden dieren langs het spoor voor 1335 (bijna-)aanrijdingen en incidenten. Daardoor liepen 3009 treinen vertraging op, moesten ze worden omgeleid of werden ze geschrapt. In 2017 waren dat er in het hele jaar bijna 4900.

ProRail test en gebruikt sinds kort methodes die bij dierengedrag aansluiten. Naast het plaatsen van hekwerken en sloten en andere natuurlijk afrasteringen, neemt de spoorbeheerder maatregelen die dieren manipuleren in hun gedrag. Er wordt onder meer getest met een zuiltje dat vanuit een vloeistofreservoir een geur verspreidt die wild en loslopende dieren afschrikt. Ook heeft een aantal incidentbestrijders een diervriendelijke cursus zwanen vangen gevolgd. Zwanen laten zich niet eenvoudig vangen, maar dat is nu verbeterd.