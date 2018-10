Nederland scoort hoog met uitgaven justitie

Nederland behoort tot de top vijf van landen in Europa die naar verhouding het meest uitgeven aan hun justitieel apparaat. Alleen in Duitsland, Luxemburg, Zwitserland en Monaco kosten openbaar ministerie en rechtspraak meer per hoofd van de bevolking dan in Nederland. Dat blijkt uit een rapport van de Raad van Europa over de rechtssystemen in de 47 lidstaten van de organisatie.

Nederland gaf in 2016 119,2 euro per inwoner uit aan justitie. Maar dat was wel een daling met 1,5 procent ten opzichte van 2015. Het Europees gemiddelde is 64 euro. Ons land staat ook aan de top als het gaat om uitgaven voor rechtsbijstand van overheidswege, met gemiddeld 1270 euro per zaak. Alleen Engeland geeft daar iets meer aan uit.