‘Nederlandse hack-beschuldiging is absurd’

Een bron bij het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken ontkent dat een poging is gedaan de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) in Den Haag te hacken. ,,Dit is weer een absurditeit”, stelde de ingewijde volgens de Russische nieuwsdienst Sputnik.

Nederland zegt dat agenten van de Russische militaire inlichtingendienst het wifinetwerk van de OPCW wilden binnendringen. Ze zouden onder meer de bedoeling hebben gehad inloggegevens te bemachtigen.

De bron stelt dat het helemaal niet nodig was om de internationale organisatie te hacken, omdat Rusland zelf ook lid is. ,,,We maken onderdeel uit van alle structuren van de organisatie, dus waarom zouden we het hacken? We hebben toegang. Hun hele netwerk ligt open voor ons”, aldus de anonieme functionaris.