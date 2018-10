Nieuwbouw voor Bevrijdingsmuseum Groesbeek

Het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 in Groesbeek krijgt voor 6,5 miljoen euro een geheel nieuw gebouw.

Het dertig jaar oude museum zit nu nog in de voormalige gebouwen van werkeiland Neeltje Jans, die in 1987 naar Groesbeek werden getransporteerd. Naast het huidige museum verrijst nu nieuwbouw met een 12 meter hoge koepel. Die verbeeldt een parachute waarmee geallieerde troepen in september 1944 in Nederland landden.

Volgens directeur Wiel Lenders gaat het museum zich in de nieuwbouw sterk richten op de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog voor de Nederlands-Duitse grensregio. Het museum staat vrijwel op de grens met Duitsland. De regio had volgens Lenders ,,een hoofdrol op het wereldtoneel in het laatste oorlogsjaar.”

De nieuwbouw moet in de zomer van 2019 klaar zijn, voordat de 75e herdenking van de bevrijding van Zuid-Nederland van start gaat.