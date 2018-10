OM: vader verantwoordelijk voor dood gezin

De vader van het gezin dat op 22 september in Papendrecht om het leven kwam, was daarvoor verantwoordelijk. Het Openbaar Ministerie (OM) gaat er vooralsnog van uit dat de 32-jarige man zijn even oude vrouw en twee kinderen heeft doodgestoken. Daarna heeft hij brand gesticht in het huis en beroofde hij zichzelf van het leven, meldde het OM donderdag.

Het OM en de politie hebben geen aanwijzingen dat er anderen betrokken zijn geweest bij de gezinsmoord, zo blijkt uit de eerste onderzoeksresultaten. Het OM hield er al van meet af aan rekening mee dat de vader de drie had omgebracht. Het gezin was bekend bij de politie vanwege huiselijke ruzies en ook bij zorginstellingen sinds de zomer van 2017.

Eind september liepen enkele honderden mensen mee met een stille tocht ter nagedachtenis aan het gezin.