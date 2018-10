Openbaar Ministerie onderzoekt actie Russen

Het Openbaar Ministerie (OM) is een onderzoek begonnen naar de operatie van de Russische militaire inlichtingendienst GROe tegen de OPCW. Die actie werd in april verstoord door de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD).

Dat zei MIVD-baas Onno Eichelsheim op een persconferentie. Het Amerikaanse ministerie van Justitie komt later vandaag met een serie aanklachten. Daarin is ook de informatie meegenomen over de Russische operatie tegen de OPCW.

Vier agenten van de Russische militaire inlichtingendienst wilden het wifinetwerk van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) in Den Haag hacken en zo onder meer inloggegevens bemachtigen. De Russen zijn na het ingrijpen door de MIVD het land uit gezet.