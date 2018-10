ProRail wil reiziger vlot door station gidsen

Hoe vindt een reiziger de weg op Utrecht Centraal, het grootste en drukste station van Nederland, en welke rol speelt het brein daarbij? Onderzoekers leggen deze week met experimenten vast hoe reizigers zich oriënteren. Ze doen dat met behulp van onder meer gps en eyetracking, waarbij met speciale apparatuur oogbewegingen worden geregistreerd.

Tijdens het project StationsLab, dat donderdag is begonnen en tot zondag duurt, kijken de onderzoekers met reizigers die zich opgeven als vrijwilliger hoe omgevingsfactoren een rol kunnen spelen bij het vinden van de juiste en kortste weg. Ook wordt onderzocht in hoeverre stress hun ‘navigatiekeuzes’ beïnvloedt. Want reizigers zijn volgens spoorbeheerder ProRail vaak te gestrest of juist te ontspannen om informatie goed te kunnen verwerken.

Het StationsLab is een initiatief van onder meer de Nederlandse Spoorwegen, spoorbeheerder ProRail en de Universiteit van Amsterdam (UvA). Met de resultaten hopen ze de wegaanduidingen en navigatie op het station en de fietsenstalling te optimaliseren.