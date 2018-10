Rusland: beschuldigingen zijn ‘fantasie’

Het Russische ministerie van Buitenlands Zaken zegt dat Britse beschuldigingen aan het adres van de militaire inlichtingendienst GROe getuigen van een ,,levendige fantasie”. Het departement zegt dat sprake is van een desinformatiecampagne die Russische belangen schade moet toebrengen, bericht persbureau TASS.

Meerdere westerse landen beschuldigen inlichtingendienst GROe van schadelijke en verstorende cyberactiviteiten. Die zijn volgens Groot-BrittanniĆ« bedoeld om westerse democratieĆ«n te ondermijnen. Een woordvoerster van het Russische ministerie zei volgens TASS dat sprake is van een soort ,,diabolische parfumcocktail” van beschuldigingen tegen haar land.

De Nederlandse minister Ank Bijleveld (Defensie) zei later dat de Nederlandse Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) in april een operatie van de GROe heeft verijdeld die was gericht tegen de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) in Den Haag. Vier Russen zijn naar aanleiding van de operatie Nederland uit begeleid.

De Russische delegatie bij de OPCW wil niet reageren op de Nederlandse beschuldigingen, bericht de Russische nieuwssite Sputnik.