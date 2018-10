Tusk zet cyberveiligheid op agenda EU-top

EU-president Donald Tusk zet cyberveiligheid op de agenda van de EU-top van 17 en 18 oktober in Brussel. Aanleiding is de poging van de Russische inlichtingendienst om het wifinetwerk van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) in Den Haag te hacken. De operatie werd in april verstoord door de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD).

Tusk maakte dit donderdagmiddag bekend in Brussel. Hij zei dat de EU de Russische actie ,,veroordeelt”.

De EU-leiders praten verder over het naderende vertrek van de Britten uit de EU, migratie en versterking van de eurzone.