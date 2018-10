Betoging Pegida Utrecht beëindigd na tumult

Burgemeester van Utrecht Jan van Zanen heeft een demonstratie van anti-islambeweging Pegida vrijdagavond laten beëindigen. Hij besloot daartoe omdat kort na aanvang onrust was ontstaan. Tegenstanders bekogelden een handvol Pegida-aanhangers die betoogde voor een moskee in de wijk Lombok, vlakbij het Centraal Station, onder meer met blikken, eieren en glas.

,,Op advies van politie en gemeente heeft de burgemeester toen besloten de demonstratie af te gelasten, om verdere wanordelijkheden te voorkomen”, aldus de gemeente, die schat dat de groep die voor onrust zorgde bestond uit zo’n 150 mensen.

Enkele Pegida-aanhangers hadden bij wijze van betoging een beeldscherm neergezet voor de Ulu-moskee. Ze wilden daarop beelden van gruwelijkheden laten zien die zij met de islam associëren. Daarop werden ze bekogeld door veelal jonge tegendemonstranten.

De politie greep in, onder meer met agenten te paard. De Pegida-betogers zijn voor hun eigen veiligheid met een bus weggebracht. Tot nog toe zijn geen arrestaties verricht, zegt een woordvoerster van de politie. ,,Maar aanhoudingen kunnen ook later nog volgen.” Na het beëindigen van de betoging bleef het nog enige tijd onrustig op straat, maar in de loop van de avond keerde de rust terug. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt.

Pegida had afgelopen zomer ook al willen betogen voor deze en een andere moskee in Utrecht. De anti-islambetogers waren onder meer van plan om tijdens de ramadan speklapjes te braden op de stoep van een moskee. Dat was volgens de burgemeester echter onverantwoord. De rechter gaf Van Zanen later gelijk in het verbieden van die actie.