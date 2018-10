Den Haag vaste plek voor Cirque du Soleil

Het wereldberoemde Cirque du Soleil zet volgend najaar zijn circustent neer op het Malieveld in Den Haag. Het plan is dat het circus met veelal acrobatische acts de stad in de tien jaren daarna regelmatig zal aandoen. De gemeente Den Haag en de eigenaar van het terrein Staatsbosbeheer maakten dat vrijdag bekend.

De Haagse wethouder Richard de Mos benadrukt dat de shows altijd goed worden bezocht en daarom veel mensen naar Den Haag zullen trekken.

Cirque du Soleil begon in 1984 met twintig straatartiesten en staat bekend om zijn vernieuwende circuskunst. De organisatie is opgericht in het Canadese Montreal en trok inmiddels meer dan 180 miljoen bezoekers in 450 steden in zestig landen. Er werken nu ruim 4000 mensen, afkomstig uit bijna vijftig landen.

Het centraal gelegen Malieveld is vaak het toneel van demonstraties, festivals en grote evenementen. Het terrein hoorde bij de eerste gebieden die Staatsbosbeheer in eigendom en beheer kreeg in 1899. Dit jaar heeft de grasmat een grote opknapbeurt gekregen.